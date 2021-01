Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Chute de météore 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68845 Karma: 31296 Chute de météore dans le ciel de Virginie-Occidentale aux Etats-Unis





Meteorite Fall Spotted Over West Virginia, USA - 1166984

Contribution le : Aujourd'hui 08:08:04

Turbigo Re: Chute de météore 0 #2

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 866 Karma: 571 C'est curieux, j'aurais pensais que ça allait plus vite

Contribution le : Aujourd'hui 08:53:39