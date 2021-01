Options du sujet Imprimer le sujet

Sauver un canard coincé sous la glace + des loutres + surprise dans un Airbnb

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3939 Karma: 3404 Une personne trouve un canard bloqué sous la glace dans un étang, et décide de briser la glace pour l'aider



Des loutres, juste des loutres.



Des personnes ayant loué un Airbnb se rendent compte de quelque chose de curieux au niveau d'une lampe



Aujourd'hui 10:52:06