Quand tu ne sais plus comment dépenser ton argent

MANSORY X BSTN GT XI







Avec sa carrosserie en fibre de carbone, on peut dire que cette Mansory XBSTN GT XI est sans doute de la tondeuse la plus chère du monde !



Conçu en partenariat avec la marque de vêtement de sport BSTN , on trouve parmi les autres excentricités du modèle, des inserts en marbre, un siège baquet surpiqué, des pneus à flancs blancs et même… un aileron à l’extrémité du bac de récolte !

