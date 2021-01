Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Des éoliennes routières 1 #1

Help Desk



Le concept est simple : installer des pales qui captent le déplacement d'air créé par le passage des véhicules sur une route.



Je n'ai pas creusé plus, mais apparemment si l'idée est intéressante, la pratique montre que c'est trop peu efficace. Dommage.

Contribution le : Aujourd'hui 19:27:29