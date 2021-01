Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Pschiiiit la canette 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 71 Karma: 114



Vous connaissez l'histoire de Pschiiiiit la canette?

Un homme dans une superette, surement un peu alcoolisé, ne voulait la pas connaître!

Contribution le : Hier 23:45:45

Meph974 Re: Pschiiiit la canette 0 #2

Je m'installe Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 399 Karma: 246 DJP



Mais la vidéo a disparu, et elle était plus longue. Mais la vidéo a disparu, et elle était plus longue.

Contribution le : Aujourd'hui 00:45:50