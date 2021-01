Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu fourre tes doigts au mauvais endroit 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3882 Karma: 10040 Quand tu fourre tes doigts au mauvais endroit

C'est pourtant simple, il suffisait d'ouvrir le poing.

Contribution le : Aujourd'hui 13:05:14

alfosynchro Re: Quand tu fourre tes doigts au mauvais endroit 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8151 Karma: 3532 Le rire du mec me rappelle un pote quand j'étais jeune adulte !

Les heures de rire parfois pour rien.

Mais on n'avait pas de smartphone à l'époque...

Contribution le : Aujourd'hui 13:28:33

bidoop Re: Quand tu fourre tes doigts au mauvais endroit 0 #4

Je suis accro Inscrit: 31/07/2005 19:27 Post(s): 1108 Karma: 476 Haha j'avais regardé la vidéo sans son du coup grâce au com' de mon VDD j'ai bien mieux apprécié la vidéo

Contribution le : Aujourd'hui 14:32:15