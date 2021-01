Index des forums Koreus.com Hardware et High Tech Impossible de passer ma RAM à 3200Mhz Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Bon pas glop que pour mon premier post ce soit une demande d'aide mais j'espère qu'on ne m'en voudra pas trop !



J'ai récemment fait l'acquisition de 2 kit DDR4 2x8Go Corsair Vengeance PRO RGB (pour le mode kéké) en 3200Mhz et je n'arrive pas à les faire tourner à plus de 2933mhz.



Ma config est la suivante

Carte mère : Asus ROG Strix B450-F

CPU : Ryzen 7 2700X

RAM : Celle présentée plus haut ^^



J'ai activé le DOCP dans le BIOS et quand je sélectionne la fréquence 3200Mhz pour la RAM...boom écran noir ! Je descend à 2933 est ça démarre correctement.

J'ai testé avec seulement 2x8Go (contre 4x8) et la j'arrive bien à booter avec une fréquence à 3200Mhz...Est-ce qu'avec 4 barrettes on ne peut pas dépasser les 2933mhz ???



Petite précision, j'ai bien respecté la position des RAM sur la carte-mère par rapport au kit ram.



Je n'ai pas l'impression que ce soit une limitation de la carte mère et du processeur car je vois un peu de partout que cela est compatible.



Quelqu'un aurait une idée ? Perso j'ai pensé pt à devoir OC le CPU mais cela me parait bizarre comme solution pour quelque chose qui est censé être géré nativement



