Jinroh Onion towel 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 4370 Karma: 6673 Elle se plaint d avoir ete gazé...sauf qu elle cache un oignon



Elizabeth from Knoxville - Capitol Hill Insurrectionist

Contribution le : Aujourd'hui 20:15:56

gazeleau Re: Onion towel 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 3113 Karma: 2579 Quand tu es de mauvaise foi, autant l'être jusqu'au bout (n'est ce pas celui qui downvote ? - on vous voit)

Contribution le : Aujourd'hui 20:39:52

CrazyCow Re: Onion towel 0 #3

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14881 Karma: 19178 À savoir, à sa décharge, que certains pensent que les onions peuvent aider à contrer les effets des gaz lacrymo, mais ça a été prouvé que ça n'avait pas d'effet positif. Les supporters de Trump n'étant pas spécialement réputés pour être des fans de fact-checking, elle a pu passer à côté de l'info.



En tout cas ça ne prouve donc pas qu'elle soit forcément de mauvaise foi.

Contribution le : Aujourd'hui 20:55:46