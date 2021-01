Options du sujet Imprimer le sujet

Samus Une explosion survient à une usine Tesla à Hunan, en Chine.





Traduction pour les anglophobes :



L'explosion de l'usine de batteries Tesla à la Nindge Times Automobile Lithium Battery Plant à Hunan, Chine était comme une petite bombe nucléaire







2021.1.8 中国特斯拉电池厂发生爆炸宛如小型核弹,现场一片混乱。







Smadgib Re: Une explosion survient à une usine Tesla à Hunan, en Chine.

Un petit 3 sur l'échelle de Beyrouth



Blague à part, il y aurait un mort et 20 blessés. Je parle au subjonctif, c'est compliqué de trouver des infos fiables quand comme moi on utilise un bloqueur de pub^^

