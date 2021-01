Options du sujet Imprimer le sujet

-LeZ- Il rappe sur Omegle pour une victime de la Covid. 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3799 Karma: 1588 Harry Mack fait des improvisations de rap avec des inconnus sur Omegle. Il demande aux participants de choisir 3 mots puis il improvise un flow de rap dessus.

La demande du dernier inconnu sera bouleversante car il souhaiterai un rap pour sa fiancée morte du coronavirus le 8 octobre 2020.



L'émotion est palpable.



le passage en question commence à 18:18.





Making An Emotional Connection Through Freestyle - Omegle Bars 18

Contribution le : Aujourd'hui 17:52:10