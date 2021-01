Options du sujet Imprimer le sujet

Earthshaker Blob Opera

Earthshaker



https://artsandculture.google.com/experiment/blob-opera/AAHWrq360NcGbw Google utilise l'IA pour créer un opéra.Bougez les "Blobs" et l'IA recrée des harmoniques qui vont vous faire croire que vous écoutez un opéra dans une église.

Babek Re: Blob Opera

Babek
C'est génial haha

Turbigo Re: Blob Opera

Turbigo



Bon, voici une création ^^

https://artsandculture.google.com/experiment/blob-opera/AAHWrq360NcGbw?cp=eyJyIjoia1dMRnFnc3pHNTBnIn0. 30 ans de chant choral et me voici remplacé par une IA !?Bon, voici une création ^^

