Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow Si The Mandalorian était un sitcom des années 90 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 14884 Karma: 19189 https://www.facebook.com/186048831412933/posts/5317687668248998/

J'arrive pas à intégrer la vidéo avec mon téléphone portable donc je vous laisse cliquer sur le lien en attendant que mon ordi soit réparé (ou qu'un modo passe par là)



edit wiliwilliam: je passe par là!



https://www.facebook.com/Nerdist/videos/2882908058665498 J'arrive pas à intégrer la vidéo avec mon téléphone portable donc je vous laisse cliquer sur le lien en attendant que mon ordi soit réparé (ou qu'un modo passe par là)edit wiliwilliam: je passe par là!

Contribution le : Aujourd'hui 21:36:44

Wiliwilliam Re: Si The Mandalorian était un sitcom des années 90 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31474 Karma: 9683 @CrazyCow ne connaissant pas la série, ça donne vraiment bien :'D on y croit à fond!

Contribution le : Aujourd'hui 22:12:46