Koreus Un camion change de voie sans prévenir 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68882 Karma: 31335 Un camion change de voie sans prévenir pour éviter un ralentissement





Vehicle Narrowly Escapes Collision With Swerving Truck - 1168887

Contribution le : Aujourd'hui 11:08:43

Wiliwilliam Re: Un camion change de voie sans prévenir 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31479 Karma: 9684 au moment où tu réalises que tu ne pourras jamais freiner à temps ... au moment où tu réalises que tu ne pourras jamais freiner à temps ...

Contribution le : Aujourd'hui 11:12:18