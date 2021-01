Options du sujet Imprimer le sujet

Un oiseau fait de la luge + Une dashcam filme un glissement de terrain

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68889 Karma: 31341 Un oiseau fait de la luge sur un toit enneigé





Fumbling Bird Nearly Slides off Snowy Roof || ViralHog



Une dashcam filme un glissement de terrain en Malaisie





Dashcam Catches Massive Landslide || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 13:33:02