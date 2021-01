Je masterise ! Inscrit: 26/03/2012 20:01 Post(s): 3967 Karma: 2824

Trump ne veut pas partir et laisser la balle place à Biden !





"I Don't Wanna Go!!" Trump | The President Show





La vidéo d'où provient cet extrait de génie:





Donny Goes to School - The President Show - Comedy Central

Contribution le : Aujourd'hui 16:52:38