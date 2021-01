Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Voiture vs Borne escamotable

https://www.facebook.com/politiezoneriho.be/videos/829552094077105 En voulant fuir la police, un automobiliste ivre percute violemment une borne escamotable à Roulers, en Belgique. Il a été gravement blessé et a eu une suspension de permis de 14 jours.

zoondoz Re: Voiture vs Borne escamotable

Et une saisie du véhicule pour s'assurer qu'il ne récidive pas ?

