Vidéo d'un français qui fait des sauts interdits dans l'eau

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9076 Karma: 250

@Fleur-du-Desert Lionel Franc ?

edit: non



Mais j'ai trouvé un "reportage" sur le mec à priori:



8Booth: A Short Documentary about the Laguna-Niguel Jumper



Il s'appellerait Anthony Booth Armer il semblerait.

Contribution le : Aujourd'hui 18:45:38