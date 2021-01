Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un paresseux endormi en mangeant

Mr. Flash s'est endormi avec une tige dans la gueule.





Sleepy Sloth Can't Hold Onto Snack || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 12:48:30

carpet_bombing Re: Un paresseux endormi en mangeant

Comment cette espèce a fait pour survivre, ils ont tellement l'air 2 de tensions qu'ils feraient des proies faciles !

Contribution le : Aujourd'hui 12:57:28

alfosynchro Re: Un paresseux endormi en mangeant

@carpet_bombing

Comme ils ne courent pas, ils ne sont pas pris pour des proies (peut-être).

Par contre à une échelle plus petite, ils sont assaillis de parasites.

Contribution le : Aujourd'hui 13:11:52