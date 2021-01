Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Les singes n'aiment pas les feux d'artifices 1 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 14471 Karma: 10864

Army of Monkeys Flee from Fireworks || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 19:21:21

alfosynchro Re: Les singes n'aiment pas les feux d'artifices 1 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8173 Karma: 3548 Ça fait peur aux singes, mais il semble que cela tue aussi des oiseaux.

Contribution le : Aujourd'hui 19:25:49

Loom- Re: Les singes n'aiment pas les feux d'artifices 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6354 Karma: 2644 Y a un gars aussi a 0:50 qui semble avoir peur en suivant les singes en courant.

Contribution le : Aujourd'hui 19:40:16