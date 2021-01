Options du sujet Imprimer le sujet

Framby Test de largage/accident d'hélicoptère en pleine ville 1 #1

Je suis accro Inscrit: 31/08/2016 10:12 Post(s): 516 Karma: 1814 A vous de me dire, je n'arrive pas à déterminer s'il s'agit d'un largage intentionnel ou non.





Skycrane Cargo Helicopter Accident, Downtown Oakland, 9th Jan 2021

Contribution le : Aujourd'hui 20:09:38