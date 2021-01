Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Un homme joue du clavier... d'ordinateur. Une incroyable performance qui ravira tous les mélomanes.

Nobody: People with Mechanical Keyboards:





Nobody: People with Mechanical Keyboards:

Contribution le : Aujourd'hui 11:24:11

-Flo-

Il est doué, c'est sûr. Mais pas autant que lui :

South Park: Acoustic Guitar Hero





South Park: Acoustic Guitar Hero

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:50