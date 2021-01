Un livreur se rafraîchit avec un arrosage automatique

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43298 Karma: 19559

Par une chaude journée de juillet à Racine, dans le Wisconsin, un livreur profite d'un arrosage automatique pour se rafraîchir légèrement, mais en voyant cela, la propriétaire de la maison lui propose de s'en approcher pour mieux en profiter.





Delivery Guy Cools Himself Down With Sprinklers - 1168838

Contribution le : Aujourd'hui 14:32:41