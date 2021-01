Bug : lien sur une image IPFS

Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow



Je pense qu'il y a un soucis pour mettre un lien sur une image ipfs.koreus.com (lien généré par le site). Ajouter une balise [ url ] n'a pas d'incidence, ça ouvre tout de même la page sur fond noir de l'image.

Exemple : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic225041.html



Je pense qu'il y a un soucis pour mettre un lien sur une image ipfs.koreus.com (lien généré par le site). Ajouter une balise [ url ] n'a pas d'incidence, ça ouvre tout de même la page sur fond noir de l'image.

