Une remorque se prend un pont + Un ours rend visite à des chasseurs

Une remorque se prend un pont à Milwaukee, Wisconsin





Truck Topples Over After Slamming Into Bridge || ViralHog



Un ours rend visite à des chasseurs dans un arbre à Manitoba, Canada





Bear Climbs Hunters Stand || ViralHog

Aujourd'hui 19:08:38