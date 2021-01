Omar Sy passe inaperçu en plein métro pour la promo de Lupin !

Je suis accro Inscrit: 08/05/2006 13:49 Post(s): 1191 Karma: 819

Ni vu ni connu, s’apparentant au vrai Arsène Lupin, Omar Sy s’est glissé dans la peau d’un colleur d’affiches du métro parisien pour la promo de Lupin: "Dans la série, mon personnage Assane est un professionnel de la diversion. En portant la bonne tenue, au bon endroit, au bon moment, il est capable de se faire passer pour n’importe qui, n’importe où, pour arriver à ses fins. Aujourd’hui, on va vous prouver qu’au-delà de la fiction, même dans la vraie vie, parfois on voit, mais on ne regarde pas." ;-)





Contribution le : Aujourd'hui 19:46:10