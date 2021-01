Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Finkelkraut et ses propos par rapport a l affaire Duhamel 1 #1

D apres lui, il faut déterminer la forme de consentements de la victime (dans ce cas si, 14 ans...)



Olivier Duhamel accusé d'inceste : les propos dérangeants d'Alain Finkielkraut

Contribution le : Aujourd'hui 20:22:16

Miiiichel Re: Finkelkraut et ses propos par rapport a l affaire Duhamel 0 #2

Ok maurice a tué sa femme, mais il l'a fait d'un coup sec, sans souffrance. Du coup c'est moins grave que s'il l'avait torturée avant.

Contribution le : Aujourd'hui 20:43:24