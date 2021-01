Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Mauvaise journée d'un livreur 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43300 Karma: 19573 Un livreur glisse à deux reprises sur les marches verglacées d'un porche d'entrée d'une maison aux États-Unis.





It's gonna be a tough day.

Contribution le : Aujourd'hui 20:56:19

Trucmuche Re: Mauvaise journée d'un livreur 0 #2

Je m'installe Inscrit: 15/01/2018 23:01 Post(s): 380 Karma: 241 J'avoue j'ai rigolé à la seconde chute, mais il aurait pu se vautrer une troisième, il s'en sort pas si mal pauvre chaton

Contribution le : Aujourd'hui 21:22:03

zoondoz Re: Mauvaise journée d'un livreur 0 #3

Je m'installe Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 464 Karma: 158 Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la deuxième chute était prévisible. Il saute comme un cabris sur la marche où il vient de glisser moins d'une minute avant...

Contribution le : Aujourd'hui 22:04:16