Un hélicoptère de la gendarmerie secourt un blessé en montagne

French Gendarmerie Helicopter in Chamonix Rescues Skier



Un hélicoptère de la gendarmerie française à Chamonix sauve un skieur blessé d'une montagne enneigée avec un Eurocopter EC145. L'hélicoptère effectue une manœuvre d'appui pour atterrir sur la montagne enneigée avec des pales proches du flanc de la montagne pour déposer et récupérer l'équipage.

Le pilote a plus de 5000 heures de vol à son actif.

Contribution le : Aujourd'hui 21:15:06