Une youtubeuse laisse un message alerte caché de violence domestique

Voici la transcription de ce qu'elle dit:

Citation : "nous avons passé beaucoup de beaux jours ensemble sur Youtube. les deux meilleures années de ma vie ont été celles que j'ai passées avec vous. Et maintenant c'est le moment où je dois quitter Youtube. Je ne téléchargerai plus de vidéos à partir de maintenant. mais je voudrais vous dire quelque chose * fait signe de la main * au revoir."





اخير فيديو بقناتي ( ام سيف )



Pour le coup, j'apprend ce que ce signe de la main veut dire. Il existe aussi apparemment le point noir dans la paume de la main pour alerter une personne sur une situation d'abus domestique.







