Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Lâcher de raquette de ping-pong + Traverser un point d'eau sur un quad (Fail) 3 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43303 Karma: 19594 Un homme échappe sa raquette pendant une partie de tennis de table.





Slippery Hand Sends Table Tennis Bat Flying || ViralHog tête visage femme





Un homme traverse un point d'eau au guidon d'un quad...



Vous navigateur est trop vieux

faceplant

Contribution le : Aujourd'hui 13:25:49