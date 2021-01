Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster

Talon aiguille Fail





Feeling Cute in High Heels Leads to Fall || ViralHog





Feeling Cute in High Heels Leads to Fall || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 16:04:49

Mamethis Re: [FAIL] Talon aiguille

Andy Warhol l'avait prédit :

« À l'avenir, chacun aura droit à 3 secondes de classe et d'élégance. »

Ah non ? il n'a pas dit ça ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:26:06