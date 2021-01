Illusion d'optique avec des leggings

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8396 Karma: 7417

Je trouve ça franchement vulgaire. Je n'arrive pas à aimer le twerk, et je ne trouve même pas ça joli ni excitant. Je ne comprends pas l'attrait pour cette danse, d'autant qu'il existe beaucoup d'autres danses et pas de danse très sensuels et bien plus évocateurs.

