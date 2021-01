Options du sujet Imprimer le sujet

Un jeune homme veut pousser une vache du pied (pour la faire sortir ?). Il se prend un joli coup de sabot et se casse la gueule.^^

