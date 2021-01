Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Éclosion d'un papillon lune de Dubernard 5 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8397 Karma: 7418



Actias dubernardi, ou Chinese Moon Moth en anglais.

Contribution le : Aujourd'hui 17:00:41

Loucheux Re: Éclosion d'un papillon lune de Dubernard 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 01/09/2013 23:46 Post(s): 8151 Karma: 4939 Comme quoi, la prochaine fois que vous voyez une crotte de chien, ne marchez pas dedans, c’est peut-être un papillon.

Contribution le : Aujourd'hui 17:38:39