Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Une chasse à courre oblige un cerf à se réfugier en gare de Chantilly 2 #1

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12031 Karma: 4836





Citation : « L’incident aura duré 2 h 45 selon la SNCF, provoquant « des retards pour 40 à 50 trains et la suppression de 7 trains » sur la ligne « très fréquentée » entre Paris et Creil. Un préjudice d’autant plus important que l’heure de pointe sur ce tronçon « commence vers 17 h » a assuré la SNCF à 20 Minutes. Le transporteur ferroviaire va d’ailleurs déposer, ce mercredi, une plainte contre X. »

https://www.20minutes.fr/societe/2951883-20210113-oise-pagaille-ligne-ter-paris-creil-cause-chasse-courre Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 20:08:39