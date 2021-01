Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43308 Karma: 19604









This just happened at @NWSGreatFalls on I-15. #mtwx Des citernes de 20 000 litres sont emportées par le vent à Great Falls, dans le Montana.This just happened at @NWSGreatFalls on I-15. #mtwx https://t.co/2fXJDbOAKc

Contribution le : Hier 22:54:43