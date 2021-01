Options du sujet Imprimer le sujet

petrou Avalanche au Kapuche Lake (Népal)



Kapuche lake 2021 (avalanche)



La vidéo commence par ce touriste qui se filme sur lac puis en train de grimper vers le glacier.

L'avalanche débute à 01:05.

