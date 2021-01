Options du sujet Imprimer le sujet

Chasseuse vs Sanglier + Des sangliers traversent la Seine

Une harde de sangliers traverse la Seine entre Annville-Ambourville et Duclair, en Seine-Maritime.





https://www.facebook.com/javier.buteler.1/videos/10164511962395175 Une chasseuse est attaquée par un sanglier près d'Erula, en Sardaigne (1:40).Une harde de sangliers traverse la Seine entre Annville-Ambourville et Duclair, en Seine-Maritime.

Alors qu'il suffisait de le courser jusqu'à une gare pour qu'il s'y repose...

