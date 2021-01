Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Spectacle de rue particulier + Cours de Géographie 3 #1







Un petit extrait de ce qui semble être une télé-réalité anglaise, ça a l'air d'être du même niveau que les nôtres



En Angleterre, un accordéoniste est accompagné d'un émeu, un peu particulier

Un petit extrait de ce qui semble être une télé-réalité anglaise, ça a l'air d'être du même niveau que les nôtres

Contribution le : Aujourd'hui 10:50:36

petrou Re: Spectacle de rue particulier + Cours de Géographie 1 #3

Je poste trop Inscrit: 16/12/2014 16:43 Post(s): 13376 Karma: 7262 @Surzurois : Ouais la 2 est assez affligeante.



Mais pour moi le top du top c'est ça :





Les Anges de la tele-realité 5

Contribution le : Aujourd'hui 11:00:21

FMJ65 Re: Spectacle de rue particulier + Cours de Géographie 1 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10671 Karma: 3244 1. Une heure dans cette position et je lui tire mon chapeau ... J'ai mal au dos rien qu'à le regarder .....

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:11