Un garde-chasse libère deux cerfs en tirant dans leurs bois

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43311 Karma: 19607 Dans un bois près de Topeka, dans le Kansas, un garde-chasse remarque deux cerfs dont les bois sont enchevêtrés. Après avoir jeté une couverture sur la tête des animaux afin de les immobiliser, il a tiré un coup de pistolet dans leurs bois, permettant ainsi aux cerfs de se libérer.



alfosynchro

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8185 Karma: 3554 Curieux comme technique !

C'est l'endroit où tape la balle qui est décisif, ou c'est le sursaut dû au coup de feu ?

Il me semble qu'il y a déjà eu une autre vidéo que celle-là sur le même thème.

