Dual Screen & redimensionnement automatique

Je viens de me prendre un second écran pour une config dual screen de type étendue et j'ai une question concernant le redimensionnement automatique.







Sur une config à un seul écran, quand on traine une fenêtre vers le bord droit ou gauche elle est redimensionnée automatiquement.



J'aimerais alors faire la même chose mais avec deux écrans. A présent, trainer la fenêtre vers les bords 2-3 permet... de faire migrer la fenetre d'un écran à l'autre. Ma question: est-ce possible d'appuyer sur une touche, je ne sais laquelle, de manière à pouvoir avoir le redimensionnement automatique sur les bords 2 et 3?



Contribution le : Aujourd'hui 16:25:50

