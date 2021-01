Anno 2205: problème avec directx

Je m'installe Inscrit: 11/02/2008 23:36 Post(s): 118

Bonjour,



je viens vers la communauté suite à un problème de compatibilité de directx sur le jeu Anno 2205.



Je précise que je n'ai jamais eu de problème avec ce jeu, mais j'ai du récemment faire une remise à niveau d'usine de mon pc et depuis impossible de faire marcher le jeu...

J'ai bien sûr effectué toutes les mises à jours, j'ai acheté le jeu via ubisoft (ils ne m'ont d'ailleurs jamais répondus)



Petit problème en plus, lorsque j'effectue le clique droit sur l'exécutable, je n'ai plus accès aux options de l'onglet compatibilité.



J'ai déjà effectué une désinstallation/réinstallation de directx, mais sans suite...



Auriez-vous une solution?



Merci beaucoup!

