Options du sujet Imprimer le sujet

MadCow_france SKI : Pas de remontées mécaniques : pas de problèmes ! 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 04/10/2015 23:02 Post(s): 11



Le ski sans remontées mécaniques?!



C'est possible si ton pote a un bon ventilo !

@MadCow

Contribution le : Aujourd'hui 19:37:02