Skwatek Chat vs Train 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43315 Karma: 19611 Un chat s'allonge sur une voie ferrée avant le passage d'une locomotive.



Âmes sensibles ne pas s'abstenir !





Katze vs. Gartenbahn IV

Contribution le : Hier 23:15:07

PurLio Re: Chat vs Train 2 #2

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11201 Karma: 10947 Pour un cerf, on arrête la circulation ferroviaire. Par contre, pour un chat, on s'en bat le steak, c'est honteux. Pauvre bête. J'espère qu'il n'a pas trop souffert.

Contribution le : Hier 23:31:53