battlefront 2 (2021)

Je m'installe Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 405 Karma: 218 Dans la mesure ou il est gratuit sur l'épic game store, j'ai pris ce jeux.

Mais avant de l'installer j'aimerai savoir …ben est ce que ca vaut le coup? Y a t'il une campagne solo (pas fan de la rage des MMO)?

Est ce que c'est encore bourré de microtransactions?

Et pour le cas où j'en viendrai au multi, y a t'il encore des joueurs? (parce que si il est gratos sur 1 semaine, ca pu l'embrouille)



merci d'avance.

t'sin de game.

Contribution le : Aujourd'hui 15:21:28