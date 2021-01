Images Star Wars à moindres frais

Je masterise ! Inscrit: 18/01/2013 09:01 Post(s): 2617 Karma: 622







On va me retoquer que "c'est toujours sympa", et moi je répondrai que c'était mieux avant Disney, bonne nuit. C'était sympa à l'époque mais ça a des années non ?On va me retoquer que "c'est toujours sympa", et moi je répondrai que c'était mieux avant Disney, bonne nuit.

Contribution le : Aujourd'hui 22:59:49