Une oeuvre d'art sculptée dans la peinture acrylique

Après avoir posé 79 couches de peinture acrylique, une artiste sculpte dedans pour réaliser une oeuvre.

Je m'installe Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 403 Karma: 265 Mais du coup c'est de la peinture ou de la sculpture ? Ca peut pas être une sculpture peinte puisque la peinture est posée avant

