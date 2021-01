Options du sujet Imprimer le sujet

Je cherche désespérément l'épisode de confession intime "Ma femme est accro au tuning".

En vous remerciant d'avance pour votre aide.



Elle était partout sur dailymotion il y a .... 15 ans



Le site MyTF1 renvoie vers un 404 :

http://videos.tf1.fr/confessions-intimes/ma-femme-est-accro-au-tunning-4917083.html?fbclid=IwAR2UkelSlwebMjjbnhyKiD1uscgdnIJhpYExpCcdYuG_B-yFATvergIFPRA



Je ne trouve que des vieux liens Megaupload...

https://telecharger-tvrealite.skyrock.com/3029647574-Confessions-intimes.html



S'il vous plait, aidez-moi à retrouver ce morceau de notre patrimoine national.





Merci d'avance

