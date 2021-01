Options du sujet Imprimer le sujet

-LeZ- Princess Bride: remake du confinement avec quelques stars 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3811 Karma: 1613

Attention, on a là le film entièrement rejoué "comme à la maison".





The Princess Bride: Home Movie (full)



Pendant le confinement, quelques acteurs "un peu" connus ont eu l'idée de faire un remake de Princess Bride avec les moyens du bord et à domicile.Attention, on a là le film entièrement rejoué "comme à la maison".The Princess Bride: Home Movie (full)

Contribution le : Aujourd'hui 03:54:01