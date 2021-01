Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron Detective GUI 0 #1

Je m'installe Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 420 Karma: 81 Detective GUI





>>> Jouer à Detective GUI <<<



Synopsis:

Une série de niveau qu'il faut passer en usant d'astuce.



Comment Jouer:

• souris/clavier



Genre:

#plateforme#detective



Bon jeu! • souris/clavier#plateforme#detective

Contribution le : Aujourd'hui 20:52:29

poiuytreza525 Re: Detective GUI 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/01/2013 09:01 Post(s): 2622 Karma: 625 Uniquement en clavier qwerty ? La flemme.

Contribution le : Aujourd'hui 21:07:03